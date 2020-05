Finpiemonte e la Fondazione Giacomo Brodolini a sostegno delle terre fuori città

Finpiemonte e Fondazione Brodolini a favore delle iniziative che sostengono le terre rurali e di montagna. Possono presentare domanda organizzazioni già attive (imprese, associazioni, cooperative e cooperative di comunità, e in generale organizzazioni anche non iscritte al registro imprese) o potenziali futuri imprenditori (soggetti singoli o di gruppo) che abbiano un’idea progettuale finalizzata a rispondere ai bisogni sociali dei territori rurali e montani. L'iniziativa sosterrà progetti che intervengano sui territori delle Aree Interne del Biellese, Cuneese e Torinese (per un totale di 293 comuni), così come identificate dalla strategia nazionale SNAI, volti a contrastare il declino demografico dei territori più distanti dai servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità). In Piemonte, circa la metà del territorio e il 15% della popolazione ricade nelle aree interne. Le proposte dovranno avere un carattere innovativo rispetto al contesto in cui intendono intervenire (servizi/attività non ancora presenti, nuove modalità di erogazione, inclusione soggetti locali e destinatari, riorganizzazione di servizi/attività già presenti verso maggiore sostenibilità/impatto) e dovranno essere capaci di generare impatto sociale positivo sulla vita delle comunità di riferimento, oltre ad un ritorno economico per i soggetti attuatori.