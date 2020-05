Mascherine distribuite dalla Regione, Preioni: "Non certificate perché avremmo aspettato mesi"

“Le mascherine distribuite dalla Regione Piemonte sono sociali, lavabili ben dieci volte. Non sono certificate perché se avessimo dovuto aspettare l'ok da Roma avremmo rischiato di perdere mesi e mesi”. A chiarirlo in una nota, dopo la polemica sollevata dal sindaco di Ornavasso Cigala Fulgosi, è il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.

“Il sindaco del piccolo centro ossolano, che non perde occasione di sollevare inutili polveroni, non è nuovo a queste sparate - commenta Preioni - forse perché alla ricerca di un po’ di visibilità perduta. Vale chiarire a Cigala Fulgosi - sottolinea il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte - che sarebbe stato sufficiente che si fosse il letto il Dpcm dello scorso 26 aprile (“possono essere utilizzate mascherine lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera”) per evitarsi questa brutta figura. Quanto alla certificazione: bussi alla porta del Governo, dove imperano le lungaggini burocratiche.