Lavaggio e igienizzazione delle strade: la scorsa notte è toccato alle circoscrizioni 3 e 4

Prosegue l’attività quotidiana di lavaggio e igienizzazione delle strade della città da parte dell’Amiat. Ogni notte, dalle 22 alle 6, le autobotti operano in diversi quartieri con una cadenza settimanale, in modo da coprire in sette giorni tutto il territorio cittadino. La programmazione è soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.