Giornata dell'Europa: eventi online in tutta Italia per celebrare i 70 anni della “Dichiarazione Schuman” all’insegna della solidarietà europea 

Sabato 9 maggio si celebra la giornata dell’Europa. In questa data, nel 1950, il ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, proponeva di creare una comunità che mettesse insieme l’industria carbosiderurgica dei paesi dell’Europa occidentale. Era l’inizio dell’integrazione europea.

Il 9 maggio rappresenta quindi un’importantissima occasione di riflessione per i cittadini e le istituzioni dell’Unione europea. A settant’anni dalla dichiarazione Schuman, in questo anniversario così simbolico, l'UE e i suoi Stati membri stanno lavorando insieme per contenere la diffusione del coronavirus e al tempo stesso attenuare l'impatto socioeconomico del COVID-19.

Questo ed altro sarà discusso nel corso della giornata dell’Europa e nelle giornate successive.

Tra gli eventi organizzati e sostenuti dalla Commissione europea:

· 8 maggio, ore 10.00, Un piano europeo per rilanciare il turismo, conferenza digitale su Fasi.biz.

· 8-10 maggio, Associazione Civetta Milano – “Europe City Project” – Canali social Instagram e facebook. In particolare il 9 maggio alle ore 10.45 si terrà un Dialogo on-line con la Vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica.

· 9 maggio, dalle ore 10.00, "Gli anticorpi del futuro", evento online organizzato dal quotidiano Il Foglio. interviene la Commissaria europea Mariya Gabriel.

· 9 maggio 2020 ore 11.00, Comune di Ravenna – “9 maggio 1950 – 9 maggio 2020: da Schuman al tempo della pandemia. Rilanciare il processo di integrazione europea” – Diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube EuRoPe Romagna. Alle ore 11.00 interviene il Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina.

Molti altri eventi online e webinar saranno organizzati dalla rete Europe Direct. Informazioni su temi e modalità di partecipazione sono disponibili qui.