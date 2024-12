Una città che suona: il CFM festeggia i suoi 45 anni con gli spettacoli "Swing Night Concert" e "Jingle Jazz"

Il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino celebra i suoi 45 anni di attività con due eventi speciali che chiuderanno i festeggiamenti. Il primo, in programma martedì 17 dicembre, sarà il concerto "CFM Jingle Jazz", che vedrà sul palco jazzisti e docenti del centro, e si terrà nel grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Il secondo evento, dal titolo "Swing Night Concert", andrà in scena mercoledì 18 dicembre al Teatro Alfieri. Presentato dal musicteller Federico Sacchi, lo spettacolo si preannuncia come un viaggio tra il presente e il futuro del Centro di Formazione Musicale. Durante la serata, studenti di tutte le età, insieme ai maestri, proporranno al pubblico un repertorio che spazia dal rock al pop, passando per il jazz, lo spiritual e la grande canzone italiana.

"Il cfm mostra una realtà calata nel presente ma con una visione per il futuro, una realtà che risponde a un'esigenza della città fondamentale per la musica–ha spiegato il musictaller e presentatore dello Swing Night Concert Federico Sacchi–Sono contento di essere stato chiamato per raccontare il centro, perché ricordare 45 anni in questo ambito è sicuramente importante. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito, su cui cercherò di impostare la conduzione della serata, è il fatto che partecipare al cfm riesce a formare, oltre che validi musicisti, dei cittadini consapevoli."

I festeggiamenti saranno anche l’occasione per celebrare l’importante contributo del Volontariato Civico alla città. Lo spettacolo del 18 dicembre, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, diventerà un momento di grande festa collettiva.

"Il nostro entusiasmo per questo progetto è davvero enorme, in questo contesto emerge un forte credo tra organizzatori e insegnanti del centro–ha dichiarato l'assessore alle Politiche Giovanili Rosanna Purchia–È un progetto che va avanti da 45 anni, un lungo viaggio che verrà festeggiato il 18 dicembre, vi aspettiamo al teatro Alfieri per festeggiare tutti insieme."

" Il Volontariato Civico è una colonna portante per la città, per questo abbiamo pensato di rivalorizzarlo dopo il periodo pandemico–ha commentato l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno– Questo perché i volontari rappresentano un punto di riferimento per le nostre iniziative, portano passione e disponibilità ma soprattutto collegano perfettamente la cittadinanza con la dimensione dell'evento."