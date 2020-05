Berlusconi: "Colpito dal caso del barista di Torino multato per il caffè agli agenti"

"Mi ha molto colpito il caso del barista di Torino, multato per aver portato il caffè a tre clienti, due dei quali poliziotti, che erano intervenuti per assicurare una coda regolare al Monte dei Pegni". Con queste parole ha esordito il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervenendo al programma Pomeriggio Cinque.

"Ben 400 euro di multa per due caffè, che erano un atto di gentilezza e di attenzione per due servitori dello Stato. Non è così che si tutela la salute pubblica, perseguitando semplici atti di cortesia", ha aggiunto Berlusconi.

"Oggi mi sono confrontato con i governatori di Forza Italia, tra i quali Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte - ha continuato - Sono intervenuti con azioni concrete e non con annunci di fronte agli inaccettabili ritardi dello Stato, per sostenere commercianti e piccoli imprenditori a cui hanno versato. Hanno versato soldi senza costringere nessuno a una Via Crucis di certificati o ad iscriversi su siti internet andati in tilt: hanno dimostrato che si può fare tutto anche soltanto con una email e con un bonifico".

"Ora, però, tocca però allo Stato immettere soldi e liquidità nel mercato", ha concluso Berlusconi.