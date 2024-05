Un occhio al meteo, l'altro al piatto: tutto pronto a Santena per celebrare il gusto e la tradizioe con la Sagra dell'asparago

Un occhio al cielo, perché il meteo non dà certezze e l'altro al piatto, dove invece le sicurezze abbondano. A cominciare dal fatto che, anche quest'anno, Santena si prepara a svelare i sapori e gli abbinamenti migliori con il prodotto più tipico del suo territorio.



Comincia questa sera l'edizione 2024 della Sagra dell'asparago, che fino al 26 maggio propone un calendario ricco di eventi, spettacoli, intrattenimento, ma soprattutto buona cucina. Tutti i giorni, dalle 19 alle 23, sarà possibile trascorrere qualche ora di svago e di sapori, nel cuore della città: piazza Martiri della libertà. Nei fine settimana, ovviamente, l'orario si allunga.



Più forti del meteo

Forti dell'esperienza degli anni passati, quando la primavera aveva deciso di mostrare il suo lato meno "amichevole", sono aumentati gli spazi coperti: saranno circa 200 i volontari impegnati, mentre il PalApsarago godrà di ancora più ampiezza, essendo cresciuto da 600 a 750 metri quadri.



Golosi, appassionati, curiosi e non solo: gli organizzatori - guidati dalla pro loco della città, puntano a battere il record dei quasi 6000 coperti dell'edizione passata. "Qui parliamo di tradizione, continuando a fare le cose come si sono sempre fatte e come è giusto farle - ha detto il sindaco di Santena, Roberto Ghio - in una città che non avrà una storia lunghissima, ma che è già custode di un tesoro importante di tradizioni e di qualità".