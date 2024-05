Da Ultimo a Max Pezzali: a giugno lo stadio Olimpico si trasforma in arena per i grandi concerti

Finita la stagione del calcio, lo Stadio Olimpico Grande Torino si prepara a ospitare due grandi concerti: quelli di Ultimo e Max Pezzali. E' dunque la musica italiana a fare da padrone per l'avvicinamento all'estate torinese.

Ultimo, il cantautore romano che ha conquistato il pubblico con le sue canzoni ricche di emozioni e poesia, arriverà a Torino con un doppio appuntamento, Sabato 15 (data praticamente già sold out) e Domenica 16 giugno (biglietti su TicketOne). Il tour "Stadi 2024" arriva dopo il successo di quello precedente, “Solo”, del 2022 e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Alba”.

Max Pezzali sarà invece all'Olimpico Mercoledì 19 giugno con il suo tour "Max Forever (Hit Only)". Il cantautore, ex membro degli 883, presenterà uno show completamente rinnovato, pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Biglietti su TicketOne.

