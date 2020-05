"Riparti Piemonte", Lega:"OdG per la promozione sui media"

“Porteremo al voto dell’aula del Consiglio regionale un ordine del giorno, che ho depositato come primo firmatario, per promuovere le misure contenute nel piano Riparti Piemonte attraverso gli organi di stampa e i media locali. Vogliamo che ogni piemontese conosca e possa accedere alle diverse misure per il sostentamento, soprattutto economico, sociale e creditizio che stiamo mettendo in atto. Per questa ripartenza serve coerenza e concretezza, rapidità e semplicità di accesso”: così Riccardo Lanzo Vicepresidente del Gruppo regionale Lega Salvini Piemonte.

“Gli interventi messi a punto dalla Giunta - sottolinea Andrea Cane, Consigliere Regionale del Carroccio, tra i firmatari dell’iniziativa – porteranno ai piemontesi risorse imprescindibili, è doveroso e opportuno che tutte le informazioni in merito vengano divulgate e promosse tramite le testate ed i media Canavesani e Piemontesi in generale. Con questa iniziativa andiamo a garantire un’adeguata diffusione delle informazioni relative alle misure messe in campo da Riparti Piemonte a favore di imprese e privati, ma forniamo un sostegno anche a editori, giornali, emittenti di tutto il territorio, messi in forte difficoltà dalla contingenza economica legata alla pandemia”.