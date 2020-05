Tenta di scippare una borsa, ma prende il portafoglio: arrestato per furto

Venerdì sera gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni. L’uomo, mentre si trovava in via Cruto, approfittando della distrazione di una donna che stava telefonando ha cercato di rubarle la borsa.



Il tentativo non va a buon fine. Il ventottenne riesce però a mettere le mani sul portafoglio prima di darsi alla fuga. La vittima però tenta di inseguirlo chiedendo aiuto. Un cittadino affacciato dal proprio balcone assiste alla scena e, dopo aver raggiunto velocemente la strada, insegue l’uomo e lo blocca.



Giunti sul posto gli agenti della Volante hanno arrestato lo straniero per furto.