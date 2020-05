Stecco: giusto investire nell'editoria

“Porteremo al voto dell’aula del Consiglio regionale un ordine del giorno, che ho depositato come primo firmatario, per promuovere le misure contenute nel piano Riparti Piemonte attraverso gli organi di stampa e i media locali. Vogliamo che ogni piemontese conosca e possa accedere alle diverse misure per il sostentamento, soprattutto economico, sociale e creditizio che stiamo mettendo in atto. Per questa ripartenza serve coerenza e concretezza, rapidità e semplicità di accesso”, così ha dichiarato Riccardo Lanzo, Vicepresidente del Gruppo regionale Lega Salvini Piemonte.

Alessandro Stecco, consigliere regionale e Presidente IV Commissione commenta: “Ho firmato subito l'ordine del giorno di Riccardo Lanzo sull'editoria, che condivido in pieno sul merito e sul metodo". Secondo Stecco, infatti, “sarà un'occasione per investire su spazi pubblicitari delle testate vercellesi e piemontesi per informare i cittadini sulle misure intraprese dalla Regione con il Riparti Piemonte che vede piu' di 800 milioni investiti per la ripartenza".