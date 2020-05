Mobilità elettrica: in via Marsigli e via Corradini due punti di ricarica

Verranno realizzate in via Marsigli e in via Corradini, ai capolinea per le linee di trasporto urbano di Gtt, due stazioni di ricarica per autobus elettrici. Cofinanziato dalla Regione Piemonte, il progetto delle infrastrutture, che nelle adiacenze disporranno entrambe anche di colonnine di ricarica e stalli riservati ai veicoli elettrici privati, è stato approvato dalla Giunta Comunale nella sua riunione odierna.

Tutti gli oneri per la costruzione dei due impianti e l'installazione delle colonnine, compresa la posa della segnaletica orizzontale e verticale, saranno a carico di Gtt che verrà esentata dal pagamento della Cosap (il canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico), riferito agli stalli di sosta, per un periodo variabile tra i 4 e 5 anni in relazione alla percentuale di energia da fonte rinnovabile utilizzata per l’alimentazione delle infrastrutture.

La concessione per l'occupazione del suolo pubblico avrà una durata di 10 anni prorogabili.