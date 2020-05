Cia Piemonte: "La regione accolga le nostre linee guida per la ripartenza degli agriturismi"

Un documento contenente le linee guida necessarie per far ripartire gli agriturismi, redatto da Cia in collaborazione con le aziende agrituristiche loro associate, è stato inviato agli assessori regionali all’Agricoltura, al Commercio e alla Sanità. Proposte chiare, dettate dalle reali esigenze del settore più colpito dalla crisi dell’intero comparto agricolo.





“Gli agriturismi - dichiara Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte - sono uno dei nostri fiori all’occhiello, rappresentano al meglio il senso di ospitalità e incarnano alla perfezione i valori della famiglia agricola. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a causa di disdette e mancate presenze, hanno registrato perdite che arrivano fino al 100%. La Regione recepisca le nostre proposte e le faccia proprie. Le aziende agrituristiche sono, comprensibilmente, molto preoccupate per il futuro e attendono istruzioni chiare e precise per la ripartenza”.





“In Piemonte - conclude Carenini - vi sono 1.316 aziende agrituristiche che hanno bisogno di ripartire, ma devono poterlo fare nel modo giusto”.