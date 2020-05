Furti e aggressioni a donne anziane in strada: arrestato a San Salvario rapinatore seriale [VIDEO]

Era diventato l’incubo dei residenti di San Salvario, un rapinatore seriale arrestato dai carabinieri di Torino e ritenuto responsabile, lo scorso gennaio, di due furti con strappo e cinque rapine a donne anziane, qualcuna con disabilità.

Agiva di sera aggredendo le vittime in strada, alle spalle, per non essere riconosciuto.

Dopo diverse segnalazioni e denunce, sono stati intensificati da parte delle forze dell'ordine i servizi preventivi e di controllo del territorio per prevenire furti e rapine.

Le indagini hanno consentito di acquisire diversi indizi di colpevolezza a carico di un cittadino brasiliano di 24 anni, residente ad Asti, grazie anche all’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e ad alcune testimonianze.

L’attività ha permesso di individuare, fermare e arrestare il rapinatore in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino, perché ritenuto responsabile di rapina, furto aggravato e lesioni.

In alcuni casi le donne sono state anche costrette a ricorrere alle cure mediche.