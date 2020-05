Cavallerizza Reale, ex-occupanti cambiano idea:"Sì al centro direzionale di Compagnia di San Paolo"

Anche gli ex occupanti dicono sì alla sede istituzionale della Compagnia di San Paolo in Cavallerizza Reale e i duri e puri del M5S restano soli. Dopo anni di battaglie, questo pomeriggio in Commissione l’Assemblea 14.45 ha presentato il Piano Unitario di Riqualificazione Alternativo del complesso di via Verdi. Un progetto di recupero diverso rispetto all’attuale PUR, di cui l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria si è detto “pronto a coglierne le indicazioni”.

“Questo PURA – ha spiegato l’architetto Giovanna Preve – ha visto coinvolto nella sua redazione architetti, giuristi ed artisti: a differenza del PUR, per noi quando si interviene in un bene come la Cavallerizza, lo si deve fare lasciando il velo del tempo. Vogliamo aprire completamente al pubblico il complesso 24 ore su 24, perché diventi un monumento da attraversare in qualunque momento della giornata”. Il progetto elaborato dagli ex occupanti prevede sale espositive del Museo della Cultura, laboratori artistici dove vendere le opere, un “museo vivente”, il teatro, ma anche attività ricettive e la sede istituzionale della Compagnia di San Paolo, come previsto dal Pur.

“Io -ha chiarito Preve - non ci vedo nulla di male che Compagnia abbia uffici nella Manica Mosca, ma non può averla tutta: una parte deve tornare ai cittadini”.

Un’ipotesi contestata dal consigliere del M5S Damiano Carretto. “Questa versione alternativa – ha detto l’esponente pentastellato - rappresenta un miglioramento rispetto a quanto proposto da Cassa Depositi e Prestiti. Prendo atto, con rammarico, che la spinta rivoluzionaria che aveva impedito alla vecchia amministrazione di procedere con il masterplan si è un po’ persa”. “Questo PURA sa di resa condizionata: nel momento in cui l’Assemblea 14.45 riconosce che in Cavallerizza ci sia il Centro Direzionale di Compagnia di San Paolo, va contro lo spirito con cui era nata” ha concluso Carretto

Possibilista invece Iaria, che ha sottolineato: ”Vi sono aspetti coerenti con il PUR, altri meno. Valuteremo il da farsi”. L’assessore all’Urbanistica ha poi spiegato come gli interventi di riqualificazione di somma urgenza del complesso di via Verdi (messa in sicurezza della Corte delle Guardie; demolizione delle superfici all’interno del Maneggio Alfieriano; indagini strutturali, architettoniche ed impiantistiche; controlli sulle facciate) non siano ancora partiti per l’emergenza sanitaria. “Stiamo definendo l’aggiornamento del cronoprogramma di questi lavori” ha concluso Iaria.