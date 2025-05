Cpr, Grimaldi, Ravinale (AVS), Diena (Sinistra Ecologista): "Un sistema disumano e fallimentare, interrogazione parlamentare sulla mancanza di trasparenza"

"La mancanza di trasparenza su quanto avviene all'interno del CPR di Torino è un atto illegittimo e molto grave: non è possibile che a soggetti istituzionali, che hanno per legge un potere ispettivo, venga negato o limitato l'accesso alla struttura e l'ottenimento di informazioni, come avvenuto ripetutamente in questi giorni.

Nella notte tra mercoledì e giovedì alla consigliera regionale di AVS Alice Ravinale, che è accorsa sul posto chiamata da residenti allarmati per il viavai di ambulanze e per le fiamme: le è stata negata qualsiasi interlocuzione sulle condizioni di salute e sicurezza delle persone all'interno del CPR. Ieri è stato il turno dell'europarlamentare Benedetta Scuderi, che ha dovuto attendere oltre un'ora per entrare e a cui è stata consentita solo una breve visita, l'incontro con solo una delle persone trattenute, mentre le è stato negato l'accesso al registro degli eventi critici. Depositerò un'interrogazione parlamentare urgente al riguardo: il Ministero è consapevole che nel CPR sono sospese anche le prerogative istituzionali e democratiche?" lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.



"I molteplici atti di autolesionismo avvenuti negli ultimi giorni sono l'ennesima conferma della disumanità della struttura di Corso Brunelleschi ed è assurdo che, a due giorni dai fatti, ancora non vi siano informazioni certe su quanto accaduto.

Come avevamo già denunciato, le rassicurazioni date da Sanitalia alla Prefettura in sede di bando erano palesemente false e la nuova gestione è fallimentare. Ciò è confermato anche dalla importante sentenza della Corte d'Appello di Torino di cui è stata data notizia, che afferma le persone che arrivano al CPR di Torino non ricevono adeguate informazioni sul motivo del loro trattenimento e sui loro diritti e che, anche per questo, ha liberato una persona trattenuta. È evidente che la gestione di Sanitalia non possa proseguire e che il CPR vada chiuso, come richiesto più volte dal Comune" dichiarano la Capogruppo di AVS in Piemonte, Alice Ravinale, e la Capogruppo di Sinistra Ecologista al Comune di Torino, Sara Diena.