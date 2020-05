Droga, tre arresti nel quartiere Vanchiglia [VIDEO]

Nella serata di mercoledì, agenti del Commissariato Dora Vanchiglia impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio in abiti civili nella zona di piazza Sofia hanno proceduto all’arresto di 3 persone, in contesti diversi.

Nel primo caso, gli agenti hanno notato nei pressi del capolinea del tram della linea 18 due individui appiedati confabulare fra loro. All’avvicinarsi dei poliziotti uno di loro si è dato alla fuga mentre il secondo, un ventiduenne residente nei pressi della piazza, è stato fermato. Dagli accertamenti svolti, si è scoperto che occultava in casa della sostanza stupefacente: i poliziotti dunque si sono recati presso la sua abitazione, rinvenendo 990 grammi di hashish all’interno di una busta della spesa nascosta in camera da letto. Per il ventiduenne e la sua compagna sono scattate le manette per detenzione ai fini i spaccio di sostanza stupefacente.

Poco dopo, altri poliziotti hanno notato un’auto sospetta parcheggiata proprio davanti al capolinea del tram, il cui conducente osservava con insistenza l’attività degli agenti. Avvicinato per un controllo, lo stesso, un venticinquenne, è risultato gravato da numerosi precedenti di Polizia in materia di armi e stupefacenti. Il giovane non era in grado di fornire alcuna giustificazione per il fatto di trovarsi fuori dal Comune di residenza. I poliziotti hanno proceduto anche in questo caso alla perquisizione del suo appartamento, rinvenendo una pistola a tamburo priva del tappo rosso, 4 coltelli, una pistola Smith&Wesson calibro 38 di provento furtivo, una scatola con 34 cartucce calibro 38, una noccoliera, una cerbottana di grosse dimensioni ed infine una bandiera di colore nero recante la scritta “Legittima Offesa White Kriminals”, il tutto occultato nella camera da letto. Sempre sul comò della camera da letto gli agenti hanno rinvenuto sottoposto a sequestro della sostanza stupefacente (11 grammi di hashish, 17 di cocaina, 40 di marijuana), della sostanza da taglio ed un bilancio di precisione. La perquisizione è stata poi estesa a un garage di Leinì nella disponibilità del venticinquenne, ove era nascosta una pistola a tamburo funzionante, 2 coltelli ed una balestra completa di 3 dardi.