Carmagnola, la biblioteca civica riprende gradualmente la propria operatività al pubblico per la restituzione dei prestiti librari

A partire dal 19 maggio, a Carmagnola , riprende parzialmente l’attività al pubblico dell’importante servizio culturale della biblioteca. Dalla prossima settimana e più precisamente dal 19 al 23 maggio, la Biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 12,30 per la sola restituzione dei volumi in prestito. Dal 26 al 29 maggio, la Biblioteca sarà aperta dalle 14:30 alle 18:30 sempre e solo per la restituzione libraria.

Dal 19 al 29 maggio l’accesso alla biblioteca sarà contingentato e gestito nelle seguenti modalità: ingresso da via Valobra, uscita da via Boselli; obbligo di indossare mascherina e guanti. Sarà predisposta apposita segnaletica per agevolare gli utenti.



“Non si può ancora parlare di vera e propria riapertura del servizio ma siamo lieti di poter riavviare seppur solo per la restituzione dei volumi il servizio della biblioteca civica - commentano il sindaco, Ivana Gaveglio e l’assessore alla cultura, Alessandro Cammarata -. Al momento stiamo definendo le procedure per poter riavviare il prestito librario e alcuni altri servizi della biblioteca garantendo la massima sicurezza per gli utenti e gli operatori. E’ comunque un primo passo per poter tornare a vivere “fisicamente” la cultura in città. Il servizio della biblioteca è molto importante ed apprezzato dai cittadini che in questi due mesi hanno imparato anche a fruirne nello spazio digitale. Il portale delle biblioteche Sbam MLoL dal quale è possibile fruire di un enorme patrimonio librario, ha registrato un grande incremento dei fruitori, che si sono quasi triplicati, a riprova che le biblioteche anche in formato digitale restano un servizio centrale”.