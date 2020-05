Coronavirus e commercio in ginocchio: a Torino e provincia potrebbero non riaprire 13mila imprese. "Il peggio a giugno"

Oltre 13mila imprese che potrebbero non riaprire, a Torino e provincia, con 40mila posti di lavoro in bilico e un "picco" della crisi fissato al mese di giugno, quando ci sarà la massima carenza di liquidità da parte delle aziende del terziario e allo stesso tempo il punto più basso di attività. E' un quadro a tinte fortemente cupe quello che dipinge l'analisi congiunturale di Ascom Confcommercio di Torino, dopo mesi scanditi dall'emergenza Coronavirus e dal lockdown. Il clima di fiducia e la redditività sono ai minimi storici e il cammino da qui in avanti è tutto fuorché pianificabile.



L'effetto lockdown

Su 125mila imprese del terziario a Torino e provincia, più della metà (64mila) sono state sospese, con una perdita di valore aggiunto che potrebbe crollare dai 48 miliardi del 2019 ai 45,4 del 2020. Da qui, la "forbice" che oscilla dalle 11mila alle 15mila imprese del terziario che potrebbero andare in fumo. E relativi problemi occupazionali. "Senza trascurare il problema dello sfasamento temporale tra il divieto di licenziamento che scade a fine agosto - spiega il direttore generale di Ascom, Carlo Alberto Carpignano - e le settimane di ammortizzatore sociale messe a disposizione dai decreti governativi".

I settori più a rischio

Nella difficoltà generale, ci sono però settori del commercio che sono più a rischio di altri. "Il commercio ambulante, soprattutto quello non alimentare - dice Carpignano - che potrebbe toccare il 25-30% di mancate riaperture, così come i ristoranti potrebbero arrivare al 20% e abbigliamento e calzature potrebbe attestarsi tra il 16 e il 18%. Senza dimenticare i professionisti e le partite Iva, che sono numeri molto rilevanti".

Come è cambiato il commercio

Oltre il 43% delle aziende, inoltre, saranno costrette a rinunciare a qualunque tipo di investimento. E se il 63% delle imprese ha già fatto ricorso alla cassa integrazione, il 73% ha fatto ricorso ad anticipo ferie e permessi.

Il 60% ha fatto uso di smart working (per chi può adattarsi e farlo).

Le difficoltà maggiori hanno riguardato (e riguardano) i pagamenti di scadenze bancarie, il pagamento dell'affitto e delle bollette (58%), ma anche la logistica (56%), l'approvvigionamento di materiali (46%) e l'erogazione del servizio (43%).



Cambiano gli stili di consumo

Sono cambiati gli stili di comportamento: +154% per l'e-commerce (ora lo utilizzano il 33% delle imprese, erano il 13%), mentre le consegne a domicilio sono cresciute del 200% (dal 6 al 18%). Il commercio elettronico è aumentato del 225% (+300% le consegne) per il food, mentre il no food è cresciuto nell'e-commerce del 220%, con consegne a domicilio aumentate dell'80%. La ristorazione, infine, ha visto crescere le consegne a domicilio del 280%.

I rapporti con il credito

Sul fronte del credito, la domanda è cresciuta del 38% a causa della difficoltà di liquidità. Di queste, quasi una su due ha visto accolta la domanda (48%), mentre il 39,2% è ancora in attesa. Il 32% inoltre ha chiesto la sospensione degli affidamenti bancari, mentre un altro 27% intende farlo a breve.

Il Riparti Piemonte

"Mancano ancora molte cose, ma almeno è un segnale forse unico in Italia, di tentare di dare una risposta ai pubblici esercizi - è il pensiero della presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa - anche se mancano all'appello ancora alcuni settori per poter beneficiare del contributo da parte della Regione". "Ha fatto comunque piacere agli imprenditori un segnale di questo genere, alla luce delle lungaggini a livello nazionale per quanto riguarda la cassa integrazione e le risorse per i liberi professionisti. Attendiamo anche novità sul turismo, proprio in queste ore".



E sul fronte dei dispositivi: "Parlano tutti di mascherine, ma nessuno dei guanti. Che al momento sono introvabili", conclude Coppa.