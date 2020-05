Atc, alloggi senza valvole termostatiche. L’azienda: “Adeguamento in corso”

Negli alloggi Atc di via Forlì e via Verolengo non sono presenti le valvole termostatiche. Nonostante il termine ultimo per installarle nei termosifoni sia scaduto ormai da diverso tempo (giugno 2017), diversi appartenenti non risultano in regola.

A segnalare la questione, raccogliendo le stesse segnalazioni dei residenti, è l’associazione Giustizia & Sicurezza: "Abbiamo scritto ad Atc per chiedere spiegazioni in merito, non ci capacitiamo come degli alloggi non abbiano ancora dopo tutto questo tempo gli impianti di riscaldamento a norma. Inoltre, senza le valvole termostatiche gli inquilini non hanno la possibilità di un risparmio, quindi Atc esegua i lavori il prima possibile senza perdere altro tempo”.

“Crediamo che chi paga affitti e tasse debba godere di un impianto a norma di legge e della possibilità di risparmiare sulle spese che Atc presenta regolarmente ai singoli cittadini" attacca Paolo Biccari, presidente dell'associazione.

Immediata la risposta di Atc: “L’Agenzia ha redatto un piano di investimento pluriennale, che ha condiviso con la Regione, e che porterà all’adeguamento progressivo per il quale, ad oggi, sono ancora necessari oltre 3milioni di euro. L’investimento per l’anno 2020 è di 650mila euro e i lavori sui complessi interessati si svolgeranno nei prossimi mesi, nel periodo di spegnimento degli impianti”.

Atc del Piemonte gestisce un patrimonio di 29mila appartamenti nell’area metropolitana torinese con un canone medio di circa 90 euro mensili e una morosità immediata del 30% circa. Complici i sempre minori trasferimenti di risorse europee, statali e regionali, sono note le difficoltà cui da alcuni anni l’Agenzia deve far fronte per programmare tutti gli interventi di manutenzione e riqualificazione necessari sul suo patrimonio. Da qui la necessità di programmare l’adeguamento tramite un piano pluriennale.