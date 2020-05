Suolo pubblico: a Chieri una call per conoscere le esigenze di commercianti e artigiani

Entro mercoledì 20 maggio tutti gli esercizi commerciali ed artigianali operanti con propri punti vendita nel Comune di Chieri potranno presentare la propria manifestazione di interesse per l’utilizzo di suolo pubblico. È quanto stabilito dall’“avviso pubblico per manifestazione di interesse” emanato dall’amministrazione comunale chierese e finalizzato a reperire le informazioni relativamente alle necessità in termini di occupazione suolo pubblico da parte delle attività commerciali ed artigianali.

“Abbiamo voluto avviare un’indagine per acquisire tutti gli elementi utili per una pronta ripresa delle attività commerciali ed artigianali – spiega l’assessore al Commercio Luciano PACIELLO – e rispetto alla questione dell’uso del suolo pubblico, intendiamo fornire risposte concrete e celeri alle esigenze degli operatori commerciali ed artigianali. Le condizioni di sicurezza imposte dalla legislazione emergenziale, in particolare il rispetto del “distanziamento sociale”, pongono complessi problemi organizzativi a tutti gli esercizi commerciali. Un maggior utilizzo degli spazi pubblici consentirà di ampliare la superficie da destinare alla clientela, e così di limitare le perdite economiche. Il Decreto Rilancia Italia, per quanto riguarda la materia dell’occupazione di suolo pubblico, sembrerebbe prendere in considerazione solo bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Come Comune siamo orientati a consentire a tutte le attività commerciali e artigianali di ampliare la propria superficie utilizzando lo spazio pubblico. La call pubblica serve ad avere un quadro preciso delle esigenze di commercianti e artigiani al fine di predisporre un piano che tenga conto delle esigenze di tutti. Siamo chiamati a ridisegnare la viabilità e la mobilità cercando un equilibrio tra sicurezza, necessità degli esercenti e bisogni dei cittadini”.

Gli esercizi commerciali ed artigianali possono presentare la manifestazione di interesse compilando il modello pubblicato sul sito del Comune di Chieri , firmato dal proprio legale rappresentante al quale va allegata una bozza di planimetria, in forma libera, che contenga i dati necessari ad individuare l’ubicazione del locale e l’area di suolo pubblico che si desidererebbe occupare.

Il modulo deve essere inviato entro mercoledì 20 maggio alle ore 18,00 a sportelloattivitaeconomiche@comune.chieri.to.it

La comunicazione non sostituisce la domanda di occupazione suolo e/o altro titolo autorizzativo, ma fornirà gli elementi essenziali all’Amministrazione Comunale per definire rapidamente le misure di semplificazione da adottare, i criteri per il rilascio dei titoli autorizzativi e l’armonizzazione degli interventi nei diversi settori (viabilità, occupazione suolo, ecc.).

Per ogni informazione di dettaglio è possibile contattare il SUAP all’indirizzo sportelloattivitaeconomiche@comune.chieri.to.it