 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 17:53

Scoppia un incendio nella cantina occupata da un clochard

Sul posto i Vigili del fuoco, la strada chiusa al traffico per i rilievi

Scoppia un incendio nella cantina occupata da un clochard

Scoppia un incendio nella cantina occupata da un clochard

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1° dicembre, al civico 58 di via Ventimiglia, nel quartiere Nizza Millefonti.

Evacuati alcuni negozi della zona

Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare alcuni negozi della zona. Sono arrivate le squadre del comando provinciale di corso Regina Margherita, insieme alla 31 di corso Moncalieri e alla 51 del Lingotto. 

L’intervento ha visto la partecipazione del 118 e della Polizia municipale che ha chiuso al traffico via Ventimiglia, da via Richelmy a via Garessio. 

Il rogo partito da una cantina

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una cantina dove dormiva una persona senza fissa dimora. 

L'incendio ha interessato un locale interrato ad uso deposito a servici di una officina per ricambi auto. per Fortuna, non ci sono state persone coinvolte o ferite.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium