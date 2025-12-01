Trasforma la cucina in una serra per ganja e funghetti: arrestato 22enne a Fiano Torinese

Una coltivazione domestica di cannabis allestita nel tinello di casa, tra lampade, ventilatori e vaschette con funghi allucinogeni etichettati. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Fiano Torinese, dove un 22enne è stato arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato la mattina del 21 novembre, quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando sei piante di cannabis alte un metro e ottanta, 230 grammi di marijuana e semi, oltre a hashish, olio di hashish, ketamina, cocaina e tre contenitori per alimenti riempiti di funghi allucinogeni del tipo psilocibina. Sequestrati anche un bilancino di precisione e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Coinvolta anche la compagna 23enne del ragazzo, denunciata a piede libero. Per lui, invece, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto i domiciliari in attesa di giudizio.

Le indagini preliminari sono state condotte dai carabinieri di Fiano, con il supporto dei colleghi di Settimo Torinese.