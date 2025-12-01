 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 08:53

Incendio al teatro Alfieri, lo staff: "Episodio di lieve entità, siamo prontamente intervenuti"

La causa? Quasi certamente un elemento scenografico della compagnia ospite, che ha preso fuoco. La situazione è stata comunque risolta in poche ore

Il Teatro Alfieri informa il pubblico che il principio d’incendio verificatosi nel pomeriggio del 29 novembre, durante la replica dello spettacolo in affitto “Anastasia il musical”, è stato "un episodio di lieve entità, quasi certamente causato da un elemento scenografico della compagnia, come ipotizzato dai Vigili del Fuoco".

L'intervento tempestivo del personale del Teatro ha permesso di gestire e risolvere prontamente ed efficacemente la situazione. "L’azione del nostro staff - spiega la nota del Teatro Alfieri - è stata esemplare: in pochi minuti l’area è stata completamente messa in sicurezza, senza alcuna conseguenza per il pubblico, gli artisti o gli spazi del Teatro".

A conferma del rapido ripristino della normalità, la rappresentazione dello spettacolo, in programma per la stessa sera, si è svolta regolarmente.
"Ringraziamo tutto lo staff del Teatro per la professionalità dimostrata e confermiamo che le rappresentazioni stanno proseguendo senza alcuna interruzione".

Daniele Angi

