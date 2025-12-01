Incendio al teatro Alfieri, lo staff: "Episodio di lieve entità, siamo prontamente intervenuti"

Il Teatro Alfieri informa il pubblico che il principio d’incendio verificatosi nel pomeriggio del 29 novembre, durante la replica dello spettacolo in affitto “Anastasia il musical”, è stato "un episodio di lieve entità, quasi certamente causato da un elemento scenografico della compagnia, come ipotizzato dai Vigili del Fuoco".

L'intervento tempestivo del personale del Teatro ha permesso di gestire e risolvere prontamente ed efficacemente la situazione. "L’azione del nostro staff - spiega la nota del Teatro Alfieri - è stata esemplare: in pochi minuti l’area è stata completamente messa in sicurezza, senza alcuna conseguenza per il pubblico, gli artisti o gli spazi del Teatro".