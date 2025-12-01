Malore per Emma Bonino: la leader radicale è ricoverata in terapia intensiva a Roma

Malore per Emma Bonino. La storica leader radicale, di orgine braidese, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ed è stata ricoverata in terapia intensiva. A quanto si apprende da Adnkronos Bonino è vigile e la situazione è sotto controllo. Atteso nelle prossime ore il bollettino medico.

Bonino era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell'ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all'altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle.

Aggiornamenti sulle condizioni di Emma Bonino, in passato guarita da un tumore al polmone, sono attese con un bollettino medico che dovrebbe essere diramato in mattinata.

Il maggio scorso la Città di Bra, dove è nata, le aveva assegnato la cittadinanza onoraria "per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione. Le sue battaglie per i diritti sono state significative per i cittadini, italiani e non, dando di conseguenza alla Città di Bra, che le ha dato i natali, lustro e pregio a livello internazionale".



