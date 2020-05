Energia 100% verde senza limiti e orari per la tua casa!

Di energia verde si sente parlare spesso: in molti casi viene pubblicizzata ingannevolmente, a volte risulta inclusa nell’offerta ma con prezzo a parte, in altri casi viene proposta come bonus limitato nel tempo o presentata come verde senza averne di fatto le caratteristiche.

Noi di GrupAcq.Energy pensiamo che una delle soluzioni ai cambiamenti climatici sia utilizzare sempre meno i combustibili fossili, proponendo esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti Energetiche Rinnovabili 100% “green” con Garanzia d’Origine. Un piccolo passo per sensibilizzare i consumatori ad abbandonare le fonti fossili puntando con rapidità e decisione sulle energie rinnovabili.

Nell’ultimo gruppo d’acquisto, “Taglia la bolletta”, che terminerà domenica 17 maggio, come sempre garantiamo che l’offerta proposta preveda energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile grazie all’annullamento di Garanzie di Origine (GO), una certificazione elettronica che attesta la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione.

Scegliamo fornitori che commercializzano e garantiscono energia 100% verde, verificando scupolosamente che la composizione del mix energetico dell’energia venduta dal venditore sia derivante al 100% da fonti rinnovabili.

In particolare, la nuova campagna “Taglia la bolletta” per la casa, di GrupAcq.Energy prevede:

La fornitura certificata di “ Energia 100% verde ” ad un prezzo imbattibile ;

Un report annuale , in formato digitale, con la rendicontazione sulla quantità di CO2 risparmiata e sugli impatti ambientali;

L’inserimento in fattura del contributo mensile in termini di riduzione della CO2 ;

Una serie di servizi esclusivi per l’efficientamento della tua casa e il tempo libero;

La fatturazione su base bimestrale e la trasmissione delle fatture in formato pdf (addio cartaceo!).

Vuoi tagliare la spesa di energia ed essere amico dell’ambiente? Cosa aspetti? Stacca la spina e registrati a GrupAcq.Energy, non costa nulla! Per registrarsi CLICCARE SU QUESTO LINK. Alla chiusura del gruppo, GrupAcq si occuperà di inviare la proposta e sarai libero di accettare l’offerta!

GrupAcq.energy è dalla tua parte e vuole contribuire all'innalzamento del livello di trasparenza e di corretta informazione, divulgando articoli specifici sulla materia, garantendo condizioni economiche trasparenti e contenuti contrattuali privi di sorprese. Un gruppo d'acquisto all'avanguardia che promuove l'acquisto di energia 100% rinnovabile al piccolo consumatore sempre più attento alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente!

Per maggiori informazioni potete far riferimento, oltre al sito e alle pagine social di GrupAcq.Energy, al numero 0175.490404 o via email info@grupacq.energy.