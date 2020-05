Po ingrossato a Torino per le piogge: Murazzi chiusi

Livello del Po alto a Torino. A cause del maltempo degli ultimi giorni, poco prima dell'ora di pranzo il fiume nel capoluogo piemontese è esondato dagli argini più bassi.

L'acqua ha invaso le piste ciclabili più vicino al corso d'acqua in zona ospedali. I Murazzi, con ordinanza della sindaca Chiara Appendino, sono stati chiusi alle persone e ai mezzi, tra il ponte Umberto I e corso San Maurizio, fino alla cessata allerta. Vietato anche l'accesso a piedi e ai veicoli vicino al Po e tra il Borgo Medievale e Ponte Balbis.

Le precipitazioni più abbondanti, secondo quanto riporta l'Arpa, si sono registrate in provincia di Cuneo al confine con la provincia di Torino, con 120 mm a Barge (CN), 100 mm a Paesana (CN) e 75 mm a Luserna san Giovanni (TO).

Rii minori come il Torrente Ghiandone hanno superato la soglia di guardia, mentre il Po ed il Pellice a Villafranca hanno registrato incrementi significativi pur mantenendosi al di sotto della soglia di guardia.

"Il maltempo, così come la piena del Po e le frane - commenta Marco Bussone e Lido Riba, Presidenti nazionale e regionale Uncem- sono una sveglia per ricordarci le sfide dei cambiamenti climatici. Passerà il virus, ma restano le sfide dei territori. E la Torino che chiude Murazzi e ponti, non capisce cosa sta a monte".