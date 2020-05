Riapre la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: domani ingresso gratuito su prenotazione

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo riapre al pubblico in totale sicurezza dopo i mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. Domani, lunedì 18 maggio, è previsto l'ingresso gratuito per tutti i visitatori previa prenotazione, dalle 12 alle 19.

La Fondazione è al lavoro su modalità di visita ad hoc di "Aletheia", la personale di Berlinde De Bruyckere, inaugurata lo scorso novembre e diffusa virtualmente negli ultimi mesi attraverso immagini, video e pensieri condivisi sul sito, i social e tramite newsletter.

Il suo lavoro scultoreo indaga temi universali quali il corpo sofferente, il dolore, la memoria, la necessità di superamento e trasformazione. Fortemente influenzata dalla storia dell’arte e dalla mitologia, così come dalla realtà quotidiana di strutture sociali in collasso, De Bruyckere crea opere dal forte impatto emotivo, che attraverso la propria materialità invitano a riflettere sulla condizione umana. Per questa occasione l’artista ha concepito uno specifico corpus di lavori, dispiegati attraverso tutto lo spazio espositivo della Fondazione come una narrazione organica, un'intensa drammaturgia che si sviluppa attraverso distinte sculture monumentali per culminare in una grande installazione ambientale.

Il pubblico sarà accolto dalle mediatrici culturali attraverso la formazione di piccoli gruppi di visita, seguendo tutte norme di sicurezza e distanziamento previste all'interno dei luoghi culturali. "Siamo pronti a metterle scrupolosamente in pratica nelle nostre sale - fa sapere la Fondazione -, preservando quello spirito di ospitalità che caratterizza l’esperienza di visita nella nostra sede".

"Fin da ora - continua - ci preme comunicare che la Fondazione è sottoposta a una pulizia e sanificazione costante. Il personale garantirà il distanziamento sociale ed eviterà qualsiasi forma di assembramento. Nelle sale saranno accolti un massimo di 15 visitatori in contemporanea".

Il pubblico dovrà necessariamente prenotare la visita, inviando una mail a biglietteria@fsrr.org e specificando il giorno e l’orario (dal 18 maggio potrà anche chiamare allo 011/37.97.600 dalle 10 alle 17). Per i possessori della tessera Abbonamento musei, dovrà essere specificato nome e cognome, numero di tessera e recapito telefonico.

Questi i giorni di apertura della mostra (salvo diverse disposizioni delle autorità): lunedì 18 maggio, dalle 12 alle 19 (ingresso gratuito); sabato 23 maggio, dalle 12 alle 19; domenica 24 maggio, dalle 12 alle 19; sabato 30 maggio, dalle 12 alle 19; domenica 31 maggio, dalle 12 alle 19; martedì 2 giugno, dalle 12 alle 19;0sabato 6 giugno, dalle 12 alle 19; domenica 7 giugno, dalle 12 alle 19.