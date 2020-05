A Santa Rita si rialzano lentamente le serrande: l'abbigliamento alla pulizia delle vetrine [FOTO]

Le vie dello shopping di Santa Rita riprendono a respirare, all'alba della Fase 2 per il commercio al dettaglio. Questa mattina in tanti hanno rialzato le serrande, nell'omonima piazza ai piedi della chiesa così come nelle strade limitrofe, via Tripoli in particolare.



E se alcuni negozi di abbigliamento alle ore 10 erano ancora intenti a ultimare la pulizia delle vetrine, estetisti e barbieri ricevevano i primi clienti o le prenotazioni di alcuni passanti, sulla porta, rigorosamente con mascherina e rispettando le dovute distanze.



Diversi parrucchieri, invece, hanno rimandato l'apertura a domani o a mercoledì 20. Regolarmente attivi anche gioiellieri e negozi di pelletteria.

Negli store di grosse dimensioni, come Ovs in piazza Santa Rita, il personale distribuisce all'esterno guanti monouso alle persone in fila per entrare. L'ingresso è consentito da un'unica porta, così come l'uscita. Qui una discreta coda si è formata ancora prima dell'orario di apertura, segno evidente di un'attesa giunta al termine.