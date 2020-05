Dopo un anno di chiusura, riapre la Basilica di Superga

Per assicurare la tutela della sicurezza dei fedeli e visitatori, che ogni anno affollano la sua navata, gli ingressi saranno contingentati e i posti a sedere ridotti e si procederà seguendo un percorso obbligato di entrata e uno di uscita, al fine di evitare assembranti, ed osservando il distanziamento interpersonale prescritto dai Decreti Ministeriali (anche per entrare in Basilica ci si dovrà munire di mascherina protettiva). Il presbiterio sarà accessibile solo al Sacerdote che celebrerà le funzioni religiose e ad un gruppo ristretto di persone che lo assisteranno intorno all’altare. Resterà chiusa al pubblico, a causa delle sue ridotte dimensioni, la Cappella del Voto. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Accoglienza 011/8980083. Una breve distanza separa il centro di Torino dal sito monumentale di Superga, da decenni meta privilegiata di “gite domenicali low coast”.

Insieme alla Basilica riapriranno le Tombe Reali Sabaude e si potrà nuovamente ammirare uno “dei più bei panorami della nostra regione” affacciandosi alla Balconata, a cui il pubblico accederà con ingressi contingentati. Anche per gli Spazi Museali, la ripresa prevederà un orario di apertura provvisorio limitato alle giornate di venerdì ( a partire dal 29 maggio) , sabato e domenica (orario 10,30-13,30/14,30-18,00). In caso di maltempo l’apertura non sarà effettuata. Dispositivi di Sicurezza saranno obbligatori per gli Operatori Museali e per i visitatori. Finalmente si potrà tornare a passeggiare in una delle zone più amate dalla città, circondati dalla splendida corona delle montagne piemontesi e immersi nel verde della collina torinese. Anche il vasto Dehors che costeggia il complesso monumentale, accoglierà un pubblico di affezionati clienti e visitatori di passaggio, amanti della natura e dell’arte, in una sosta piacevole, abbinata alle visite del complesso monumentale. Per informazioni inerenti gli orari dell’apertura museale e del servizio di caffetteria telefonare al 011/8997456(venerdì-sabato-domenica).