La festa di Santa Rita cambia le sue tradizioni, per rispettare i decreti anticovid

Il 21-22-23 Maggio è la Festa di Santa Rita, che ogni anno coinvolge migliaia di fedeli del quartiere, della città e non solo. Quest’anno, per la situazione legata alla pandemia del Covid-19 e per evitare assembramenti, il programma è stato ripensato nel rispetto delle modalità richieste dalle Autorità civili. 1. Il 13 maggio è iniziata la novena di preparazione alla festa. Come è avvenuto per la preghiera dei 15 giovedì di Santa Rita (iniziata a febbraio), anche durante la novena la Santa Messa quotidiana delle ore 18,30 è trasmessa in diretta sul sito www.srita.it.

2. Il 21 maggio, vigilia della Festa, la Veglia del beato Transito (alle ore 21) sarà celebrata a porte chiuse e trasmessa sul sito www.srita.it. La solenne Veglia, sempre molto suggestiva, sarà presieduta dal parroco-rettore. Al termine, la statua si affaccerà sulla piazza deserta, le campane suoneranno a festa e si accenderà il fuoco, proprio come avvenne la notte della morte di Rita, quando il popolo di Cascia accese dei falò sulle alture attorno alla valle di Cascia e Roccaporena.

3. Nei giorni 22 e 23 maggio, l’accesso al santuario sarà possibile solo previa prenotazione on-line dal sito www.srita.it in fasce orarie, dalle ore 6 alle 18. All’arrivo, i pellegrini dovranno esibire ai volontari la ricevuta di prenotazione.

Sarà possibile accedere in santuario in modo contingentato, entrando dal portone di bronzo di Santa Rita. Aiutati dai volontari e mantenendo la fila, che potrà formarsi lungo il marciapiedeattorno all’isolato del complesso parrocchiale, i fedeli seguiranno un percorso guidato che li porterà davanti alla statua per una breve preghiera. Si proseguirà, poi, verso l’uscita (portone di bronzo del battistero vecchio).A tutti sarà richiesto di mantenere la distanza di sicurezza di m. 1,5 e di indossare la mascherina di protezione.

I volontari del santuario, con apposita casacca distintiva e con le precauzioni richieste, vigileranno e aiuteranno i fedeli a mantenere la sicurezza.L’inizio del percorso d’ingresso è previsto da Via Barletta angolo Via Cadorna, dove verrà posizionato un gazebo. Dall’ingresso di Via Barletta 21 potranno entrare le persone disabili con autovettura e dall’interno saranno accompagnati in santuario dai volontari.

4. Il 22 maggio alle ore 12,00 il parroco pronuncerà la supplica a Santa Rita in unione con il santuario di Cascia in streaming sul sito www.srita.it.

Alle ore 21, al posto della tradizionale processione, l’Arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia presiederà l’unica Santa Messa in santuario, alla presenza dei soli volontari che avranno prestato servizio nella giornata. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rete 7 (canale 12) e in streaming sul sito www.srita.it.

5. Il 22 maggio, dunque, per evitare assembramenti e per garantire la sicurezza dei fedeli, nel rispetto del Protocollo tra Governo e CEI, in santuario non si svolgeranno celebrazioni aperte ai fedeli; non è prevista neanche la tradizionale distribuzione e benedizione delle rose. Sarà possibile richiedere le rose di Santa Rita (rosa stabilizzata) attraverso il sito www.srita.it o alla segreteria del santuario; saranno spedite a casa tramite corriere. È un modo di contribuire alle spese del santuario per poter continuare il suo servizio a tutti i fedeli.