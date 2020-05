Sanità, il lento ritorno alla normalità: chiuso il "reparto Covid" dell'ospedale Martini

Buone notizie dall'ospedale Martini di Torino: oggi è stato chiuso uno dei reparti Covid ricavati all'interno del presidio sanitario. Inizialmente la riorganizzazione messa in atto durante l’emergenza aveva portato alla realizzazione di tre reparti, ma da questa sera ne è rimasto soltanto uno dedicato al Covid-19.

Un segnale inequivocabile di come, passo dopo passo, anche il sistema sanitario stia tornando alla "normalità" o comunque a una fase antecedente all'emergenza. Così come in altri ospedali di Torino e della cintura, sono sempre di più i reparti che progressivamente tornano alle loro funzioni iniziali. Operazioni possibili grazie a due fattori: il calo dei positivi ospedalizzati e la possibilità di spostare qualche paziente presso il Covid Hospital delle Ogr. Quest’ultimo infatti ospita ormai 65 pazienti, ma da un mese dall'inaugurazione può dire di aver curato un centinaio di persone.

Un supporto fondamentale, indispensabile per alleggerire il carico degli altri ospedali, che possono così far tornare alle loro funzioni iniziali molti reparti convertiti. Proprio come successo al Martini, dove non si vede l’ora di chiudere anche il terzo e ultimo reparto Covid.