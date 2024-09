Da Zalando a Ferrari e Stellantis: alle Ogr di Torino la l'Italian Tech Week 2024

Il co-fondatore di Open AI Sam Altam in dialogo con il Presidente di Stellantis John Elkann. Il co- Ceo del piattarforma di moda Zalando Robert Gentz. Il CEO di Ferrari Benedetto Vigna. La presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini. Sono questi alcuni degli ospiti dell'Italian Tech Week 2024, in programma dal 25 al 27 settembre alle OGR Torino.

Ecosistema tecnologico

Tre giorni in cui il capoluogo piemontese ospiterà l'ecosistema tecnologico nazionale e internazionale, riunendo startup, aziende all'avanguardia, istituzioni, media e change-makers da tutto il mondo. Ad oggi sono già 1.500 gli iscritti, con oltre 140 speaker provenienti da oltre 15 Paesi.

"L'Italian Tech Week - ha osservato l'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - non è solo un'occasione di confronto tra gli addetti ai lavori, ma è capace di stimolare il dibattito in tutta la comunità sull'importanza dell'innovazione e delle nuove tecnologie nella costruzione di un domani migliore, più sostenibili ed inclusivo".

I numeri

E la conferma che l'innovazione sia un settore importante per il Piemonte arriva dai numeri forniti dal Presidente della Camera di Commercio Dario Gallina: nella nostra regione ci sono sette poli di innovazione e 200 centri di ricerca. Nel 2021 la spesa in ricerca e sviluppo è stata di 2.8 miliardi, che ci colloca come 4° regione in Italia.

Gli addetti del comparto sono 41.366 (pari all'8.3% del nazionale). In questo quadro Torino, con 314 domande per brevetti europei, è seconda per numero dopo Milano. La nostra provincia è poi quarta a livello italiano per numero di start up innovative.

Il programma

La prima giornata dell'Italian Tech Week inizierà con la presentazione ufficiale del nuovo istituto italiano di Intelligenza Artificiale con sede a Torino. Si proseguirà poi con una sessione dedicata all'Arte che verrà inaugurata da Mike Winkelmann, in arte Beeple, uno dei migliori e più influenti artisti digitali al mondo.

Il 26 settembre al pomeriggio salirà sul palco l’indiscussa protagonista dell’edizione 2024 ossia la Generative AI, la tecnologia più discussa del momento. Oltre all’intervento in presenza di Sam Altman, Co-founder e CEO di OpenAI, in conversazione con John Elkann, CEO di Exor e Chairman di Stellantis & Ferrari, prevista la partecipazione di Arthur Mensch, CEO di Mistral.ai, la startup francese considerata la futura risposta europea alla Gen AI, Julia Andre di Index Ventures e Alexander Rinke, Co-Founder e Co-CEO di Celonis, startup unicorno tedesca leader nell’ottimizzazione dei processi aziendali.

La terza ed ultima giornata prevederà, tra le altre cose, un focus sul clima attraverso un incontro in collaborazione con Breakthrough Energy, iniziativa fondata da Bill Gates per promuovere e finanziare innovazioni volte a ridurre le emissioni di gas serra.