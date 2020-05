Oggi è il giorno del ritorno dell'extra-alimentare nei mercati di Torino, Porta Palazzo compreso

Con il via libera ai settori extra-alimentari, dato definitivamente attraverso un atto della Città firmata ieri pomeriggio, si completano le riaperture dei mercati torinesi. Da oggi tornano, quindi, i banchi di abbigliamento, calzature e casalinghi. Per Porta Palazzo sono state previste “disposizioni particolari”: la rotazione dei commercianti nei settori orto-frutta, alimentari e produttori diretti andrà avanti fino a sabato 30 maggio incluso, mentre resterà attivo anche in futuro un sistema di controllo dell'affluenza del pubblico.

Nessuna restrizione, invece, per quanto riguarda i settori oggetto della ripartenza come casalinghi, calzature e abbigliamento (posizionati nelle loro location tradizionali): il contingentamento avverrà banco per banco, con personale incaricato di “sensibilizzare” i clienti sul rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Gli spuntisti, infine, potranno tornare da lunedì 25 maggio: “Dopo settanta giorni - commenta Riccardo Prochilo della commissione mercato di Porta Palazzo – siamo molto felici di ripartire. Alla felicità si aggiunge lo stato di necessità per una chiusura durata fin troppo, anche se abbiamo sempre rispettato tutte le decisioni consapevoli dell'emergenza; non sappiamo a cosa andiamo incontro ma siamo comunque ottimisti”.

Tra i mercati per cui, invece, è prevista la permanenza di recinzioni e varchi c'è quello di Corso Svizzera: “Per tutti i quattro blocchi - spiega il responsabile Armando Fantino – ci saranno entrate e uscite separate, mentre frontalmente lasceremo più spazio possibile tra un banco e l'altro per permettere ai clienti di circolare rispettando le linee guida. In totale i posti disponibili sono 148, mentre i banchi non alimentari sono circa 70: sarà un bel banco di prova, peccato che le informazioni per la riapertura siano arrivate solo all'ultimo momento”.