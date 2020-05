Voleva passare qualche giorno in Riviera: torinese multata di 400 euro a Diano Marina

Mancano appena due settimane al via libera sullo spostamento tra regioni, ma c'è chi non resiste all'idea di passare alcuni giorni in riviera. Una donna torinese di 73 anni è stata multata da 400 euro dalla polizia municipale di Diano Marina. La donna avrebbe spiegato agli agenti di essersi era recata nella città degli aranci per raggiungere il marito, residente a Diano.