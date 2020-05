Carmagnola, le iscrizioni al servizio di mensa per il prossimo anno scolastico solo online

Nonostante tutte le incognite ancora presenti per quanto riguarda le modalità di svolgimento del prossimo anno scolastico, dal 25 maggio ci sarà la possibilità per le famiglie degli studenti delle scuole dell’obbligo, di iscrivere i propri figli al servizio di mensa scolastica.

L’iscrizione è obbligatoria in caso di figli che inizino un ciclo scolastico (primo anno dell’infanzia o primo anno della scuola primaria), per coloro che intendono richiedere un’agevolazione sulla tariffa attraverso la presentazione dell’ISEE, per coloro che hanno necessità di una dieta particolare per motivi sanitari o per scelta della famiglia e per gli iscritti alle classi a modulo che intendono avvalersi del servizio.

Il portale per l’iscrizione al servizio è disponibile sulla home page del sito istituzionale del comune di Carmagnola, nella sezione Servizi in Evidenza/”Iscrizione al serviziomensa scolastica a.s. 2020/2021”.

Al primo accesso è necessario procedere alla registrazione per ottenere le credenziali necessarie all’uso del sistema. Chi è già iscritto può utilizzare le credenziali già acquisite. Le famiglie interessate riceveranno una comunicazione con il dettaglio delle modalità di accesso al portale e del servizio mensa.

L’iscrizione va compilata entro il 17 luglio 2020. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l’effettuazione della procedura per evitare eventuali disservizi del portale.

Per le modalità di pagamento della mensa scolastica e per maggiori dettagli sulladocumentazione da allegare, visitare la sezione dedicata sul sito internet oppure contattarel’ufficio Istruzione e Mensa ai numeri 0119724351/275 oppure scrivere una mail all'indirizzo mense@comune.carmagnola.to.it.