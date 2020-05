Tronzano sul Manufacturing Center: "i 30 milioni sono già stati stanziati e a bilancio"

"In merito alle preoccupazioni relative all’intervento regionale sul Manifacturing Center e ai 30 milioni accantonati dalla Regione, si conferma che le risorse sono già state stanziate a bilancio e non necessitano di alcuna approvazione la prossima settimana. Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri con l’Assessore Alberto Sacco della Città di Torino ed il Rettore del Politecnico propedeutici all’attuazione dell’accordo"; lo conferma l’Assessore alle Attività Economico e Produttive Andrea Tronzano.

"L’Amministrazione Regionale - prosegue Tronzano - non dimentica le necessità del territorio ed i propri impegni. Il Mtcc, come confermato alle Associazioni di categoria è da sempre strategico. Non dimentichiamo neanche la Città dello Spazio che è altrettanto importante per il tessuto produttivo piemontese; spero ardentemente che il Governo non dimentichi le promesse fatte a suo tempo. Noi siamo pronti a partire".