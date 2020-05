Moncalieri, anziana di 88 anni trovata morta in casa

Non è il primo caso, purtroppo, ma non per questo fa meno male. Una anziana di 88 anni è stata rinvenuta morta dalla Polizia locale di Moncalieri all'interno della sua abitazione, in via Carducci.

La donna era sparita dalla circolazione da alcuni giorni, i vicini non la vedevano più e i familiari provavano invano a mettersi in contatto con lei. Così è stato chiesto agli agenti della Polizia locale di fare un controllo, che ha confermato il timore di chi le viveva accanto e dei parenti.

Il corpo senza vita della donna era infatti all'interno dell'appartamento. La morte pare sia sopraggiunta per cause naturali, anche se si attendono ulteriori esami per averne la certezza.