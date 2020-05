Teknoservice Italia riapre l’eco-centro di Castellamonte dopo lo stop per il Coronavirus

Da mercoledì mattina, 27 maggio, i cittadini potranno così ritornare a conferire i loro rifiuti ingombranti, ma ci saranno alcune norme e precauzioni da osservare, in rispetto delle norme vigenti. A cominciare dall’utilizzo di guanti in lattice e mascherina, obbligatorio per tutti gli utenti che desiderano usufruire del servizio. Sarà anche necessario compilare all’ingresso due moduli. Si tratta dell’auto-certificazione, con la quale la persona attesta di non essere positiva al Covid-19, né soggetta a misure di quarantena, e del registro, dove saranno elencati tutti gli accessi all’eco-centro: ogni utente dovrà segnare il proprio nome e cognome (e nel caso la ditta per cui si effettua il conferimento), il numero di cellulare, il valore della temperatura corporea che sarà misurato dall’addetto di Teknoservice Italia e gli orari di ingresso e uscita.

Nell’eco-centro potrà entrare una persona per volta, in osservanza delle norme sul distanziamento sociale, per garantire il conferimento dei rifiuti in totale sicurezza, sia per gli utenti che per il personale dell’azienda.