Decreto Rilancio, Venti milioni per il Polo Tecnologico di Torino

"A Torino, storico polo industriale d'Italia, grazie al Decreto Rilancio arriveranno 20 milioni per ripartire. Un grande risultato per la sindaca Chiara Appendino che ha saputo dialogare con questo Governo, il quale sa che investire sulla nostra area di crisi complessa significa non solo restituire alla nostra città la sua identità, ma anche dare al nostro Paese quella marcia in più che ora, ancor di più, sarà determinante per il futuro". Lo dichiara il deputato del MoVimento Cinque Stelle Davide Serritella, che sottolinea come, grazie a questa scommessa sulla città di Torino, verrà costruito un centro di competenze che sviluppi innovazione e tecnologia nei settori della manifattura, automotive e aerospazio.

"La nostra periferia, a cominciare dal polo di Mirafiori", conclude Serritella, "torna al centro dell'attenzione con un progetto che sarà fondamentale per l'occupazione e la ripresa dell'industria. Un lavoro importantissimo portato avanti da questa amministrazione, grazie all'impegno e alla tenacia della sindaca Chiara Appendino, del Mise e dei ministri del Movimento Cinque Stelle, i quali hanno sempre creduto nell'enorme potenzialita' della nostra città".