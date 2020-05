Volpiano, in Consiglio comunale la rinegoziazione dei mutui

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di lunedì 25 maggio, ha approvato alcune variazioni di bilancio legate all'emergenza Coronavirus; in particolare sono pervenuti contributi dallo Stato per spese di sanificazione (24mila euro) e per la polizia municipale (3mila euro), per le spese di personale sono previste nuove entrate provenienti da fondi dalla Regione Piemonte (mille euro) e da altri capitoli (6mila euro), e, infine è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione per l'impianto di videosorveglianza (35mila euro), per interventi nel settore commercio (11mila euro) e per gli sgravi sulla tassa rifiuti (49mila euro).