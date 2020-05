Dal Politecnico di Milano un premio per l'innovazione digitale al Polo del '900

Importante riconoscimento per il Polo del ‘900 che si aggiudica il Premio Gianluca Spina per l'Innovazione digitale nei Beni e Attività Culturali.

Il premio, promosso dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, seleziona i migliori progetti in Italia e i modelli virtuosi nell’ambito dell’innovazione digitale. Il riconoscimento è stato assegnato oggi 27 maggio, in una premiazione online.

Fra più di 35 candidature il Polo si distingue con 9CentRo, piattaforma digitale di accesso agli archivi degli Enti del Polo e alla storia del Novecento. Un hub e un aggregatore di archivi online che intende integrare in un unico ambiente in espansione tutte le realtà interessate a raccontare il ‘900 e i suoi protagonisti.

Attiva da gennaio 2018, oggi 9CentRo accoglie più di 400mila tra fonti archivistiche e bibliografiche, con 142mila risorse digitali tra manifesti, fotografie, stampe, audiovisivi e oggetti.

9centRo valorizza gli archivi dell’ANCR, del Centro Studi Piero Gobetti, della Fondazione Donat Cattin, della Fondazione Gramsci, della Fondazione Goria, della Fondazione Vera Nocentini, dell’ISMEL, dell’Istituto Salvemini, dell’Unione Culturale Antonicelli, del Centro Primo Levi, dell’IStoreto e delle Rete di Cultura Popolare. Dal 2019 è in dialogo con banche dati esterne come Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo, Archos metarchivi e ILSREC.

Su 9CentRo si può navigare tra i documenti, sfogliare le collezioni digitali, consultare gli inventari dei singoli enti, esplorare storie e percorsi multimediali. Di fatto 9CentRo ha aperto il mondo degli archivi ai non addetti ai lavori e ha stimolato la produzione creativa di artisti, game designer, videomakers che a partire dalla fonti d’archivio ne hanno tratto spettacoli teatrali, percorsi didattici, documentari, fumetti. 9CentRo è anche il luogo dove la sperimentazione continua come è accaduto con il progetto Smart Archive Search e l’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla ricerca archivistica.

Intanto il Polo del ‘900 e i 22 Enti partner continuano sulla strada dell’innovazione digitale partecipando come partner culturali alla prima edizione digitale di Archivissima, in rete dal 4 all’8 giugno e implementando il programma #ilpoloèsempreonline disponibile sul sito www.polodel900.it che, fra i contributi, dedica un’intera sezione alla didattica online.

Secondo il direttore del Polo del ‘900, Alessandro Bollo “9CentRo è uno straordinario strumento di ricerca, divulgazione e tutela della memoria del Novecento. Un ecosistema digitale dinamico pensato per essere un punto di riferimento per la ricerca sul Novecento e, allo stesso tempo, un ambiente pensato per la didattica e per i non addetti ai lavori. Siamo orgogliosi di vedere riconoscere il nostro operato che è il frutto di uno sforzo collettivo e di un nuovo modo di lavorare che ha visto collaborare archivisti, bibliotecari, informatici, comunicatori, progettisti culturali nel nome dell’ibridazione delle competenze. Per lo sviluppo di 9CentRo ci siamo affidati a Promemoria Group e ringraziamo il sostegno della Compagnia di San Paolo e la Regione Piemonte. Attualmente con Andrea Montorio, co-founder e Ceo di Promemoria, siamo alle prese con la prima edizione digitale di Archivissima, festival dedicato agli archivi e di cui il Polo del ‘900 è partner culturale. Un’opportunità per continuare sulla strada dell’innovazione digitale, di cui potremo far tesoro in futuro, un momento in cui al mondo della cultura è richiesto di ripensare la programmazione secondo nuove esigenze”.