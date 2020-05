Spettacoli dal vivo, Grimaldi (LUV): "Cirio chieda a Conferenza Stato-Regioni di far rivedere il divieto di somministrazione"

“Per anni i soggetti organizzatori di spettacoli dal vivo (concerti, festival, rappresentazioni teatrali, etc.) sono rimasti in piedi da soli, senza il sostegno del pubblico. In questa crisi non riceveranno contributi a fondo perduto. Vivono dei propri spettatori, del proprio pubblico, dei biglietti e delle offerte 'up to you', ma senza la possibilità di somministrazione non potranno reggere. Parliamo di circoli, locali, Centri di protagonismo giovanile, Case del quartiere, ma anche di tutte quelle manifestazioni piccole che animano i territori e le provincie abbinando spettacoli e somministrazione di cibo e bevande (tra l’altro tipiche), valorizzando la cultura e la tradizione regionale. ” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito al divieto di somministrazione per spettacoli dal vivo e cinema contenuto nell'ultimo Dpcm del Governo.

Al punto 8 dell'allegato 9 (“Spettacoli dal vivo e cinema”) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), si parla infatti di “divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli”.