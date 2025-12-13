Ad Osasco Scarantino resta al suo posto: “Nessun vincolo, vado avanti da indipendente”

Non si dimette la consigliera di minoranza Salvatrice Sara Scarantino: così ha dichiarato in coda all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Osasco che si è svolto mercoledì 10 dicembre. Eletta con il gruppo ‘Osasco è Viva’, si era poi dissociata dal gruppo e aveva continuato la carica in modo indipendente. Tuttavia, a inizio dicembre, in occasione delle dimissioni di Marco Buttigliero, proprio l’ex compagno di lista aveva ricordato che anche lei aveva firmato l’accordo pre elettorale che prevedeva la rotazione dei consiglieri.

“Ritengo corretto il mantenere il mio ruolo di Consigliere Comunale in forma indipendente, per lavorare nel rispetto di tutte le persone che hanno riposto fiducia in me, dandomi il voto. Mi ritengo libera da ogni vincolo precedentemente condiviso” dichiara Scarantino.