Il Museo Diffuso della Resistenza riapre il 2 giugno

Dopo 100 giorni di chiusura imposta dal rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, riapre il Museo diffuso della Resistenza.

Il Museo diffuso della Resistenza riapre alla cittadinanza l’allestimento permanente Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione a partire da martedì 2 giugno. E lo fa con un’attenzione particolare alla sostenibilità, nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, delle visitatrici e dei visitatori, e, insieme, dell’ambiente. Nella convinzione che giustizia climatica e giustizia sociale siano un unico tema. Il Museo si dota infatti di strumenti di protezione individuale rispettosi dell’ambiente, completamente riciclabili e, laddove possibile, plastic-free.

Gli spazi del Museo sono stati sanificati per assicurarvi una visita in piena sicurezza e sono disponibili dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, gel igienizzanti) per chi non ne fosse provvisto. Potrete godervi il percorso del Museo reso più confortevole dalla compresenza di un numero più contenuto di visitatori e dalla certezza di trovarvi in un luogo sicuro e accogliente.

Questo obiettivo di sostenibilità e di accessibilità è stato possibile grazie alla partnership con aziende sensibili e pronte che ci hanno garantito le forniture di dispositivi e presìdi equi e rispettosi dell’ambiente: Flora Salute e Benessere, Ekoe Plastic Free Solutions, sartoria sociale WaxLab della Cooperativa Piprò onlus.

“Per noi è importante che il tempo trascorso al Museo sia appagante e sereno. Per garantire questa esperienza chiediamo al pubblico di condividere con noi poche pratiche che mettano tutti a proprio agio: indossare la mascherina, mantenere le distanze, igienizzare le mani e usare i guanti. Consigliamo di preferire le carte di credito o bancomat e l’abbonamento Musei all’uso dei contanti, di prenotare la vostra visita e di portare con sé gli auricolari o le cuffie. Non vediamo l’ora di ritrovarvi in Museo”.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, ogni visitatore/trice riceverà in omaggio la pubblicazione Vivere la Costituzione.

Il Museo sarà aperto per tutta l’estate dal martedì alla domenica, con orario 10-18. È consigliata la prenotazione (t. 011-01120780).

In occasione della Festa della Repubblica, dal 1 al 4 giugno, il Polo del ’900 e gli enti partner propongono iniziative online e contenuti digitali per celebrare uno dei momenti fondanti della nostra democrazia. Info su www.polodel900.it