Osservatorio regionale usura, Gavazza: "Educare a far vivere ai ragazzi le leggi come opportunità e non limiti"

“Viviamo in un Paese in cui le leggi sono tanto numerose quanto violate", ha dichiarato Gianluca Gavazza (Lega Salvini Piemonte). "Perseguire la legalità, intesa come il principio basilare delle democrazie moderne o come strumento indispensabile per la repressione dei crimini, significa rispettare le regole del patto sociale, indispensabile per la convivenza civile".

"Sviluppare progetti sul tema dell’educazione alla legalità rappresenta un fondamento nella costruzione dell’identità di ogni #studente nella loro veste di cittadini. E'un'attività in cui credo fortemente e il mio impegno personale sarà sempre a 360 gradi per il sostegno di progetti che garantiscano una formazione alla legalità e facendo vivere dai ragazzi le leggi come opportunità e non come dei limiti.” Così il Presidente dell’Osservatorio Regionale Usura a commento della conclusione del concorso per gli studenti delle medie superiori piemontesi sulla “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro” dell’anno scolastico 2019/20.