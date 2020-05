Chieri, in arrivo ai cittadini le ultime 14.800 mascherine consegnate dalla Regione

“A partire da questo fine settimana riprende e viene portata a completamento, la distribuzione delle mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Piemonte. Abbiamo infatti ricevuto l’ultima tranche di 14.800 mascherine che verranno consegnate dai volontari nelle buche delle lettere dei nuclei familiari chieresi, coprendo così tutte le zone della città in cui fino ad oggi non era ancora stato possibile distribuirle”: lo annunciano il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessore alla Viabilità e all’Associazionismo Paolo Rainato .

La consegna viene effettuata dai volontari di Camminare Lentamente, Fridays For Future Chieri, Libera Chieri, MuovitiChieri-FIAB e il gruppo Scout Chieri. I volontari hanno un giubbotto catarifrangente di colore arancione e si muovono prevalentemente in bicicletta o a piedi lasciando le mascherine, appositamente imbustate, nelle buche delle lettere.

Si ricorda che le mascherine acquistate dalla Regione Piemonte sono ‘ad uso sociale’ (quindi non chirurgiche), lavabili e riutilizzabili.

“I volontari hanno fatto un grande lavoro e avremo occasione di ringraziarli con una cerimonia il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. In questa emergenza abbiamo visto in campo tanto impegno, tanto senso civico”, aggiunge Rainato.