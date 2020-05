Regione Piemonte, approvata la delibera per bandi ad associazioni sportive: in arrivo 4,5 milioni di euro

È stata approvata questa mattina in Giunta la delibera che stanzia 4,5 milioni e approva i criteri del bando a favore di tutte le Associazioni Sportive, Federazioni, enti di promozione sportiva, e Dsa per la ripartenza delle attività.

Unica condizione stabilita per accedere ai bandi è essere un’associazione affiliata Coni o CIP; tra le erogazioni sono ammesse le spese fisse quali affitto, utenze, spese per il personale (istruttori). Tetto massimo del contributo è di 4mila euro per le associazione. La domanda sarà disponibile a breve (entro la seconda settimana di giugno) sul sito della regione Piemonte e dovrà essere compilata online su una piattaforma digitale. Requisito per la compilazione è il possesso dello Spid (sistema pubblico di identità digitale).