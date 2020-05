Guardia Medica e Unità anti-Covid: 2 nuovi servizi attivi presso la Casa della Salute di Borgaretto

Da oggi, sabato 30 maggio, a Beinasco è attiva una postazione con un medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) operativa tutti i weekend presso la sede della Casa della Salute di Borgaretto e rivolta a tutti i cittadini del Comune. Si tratta del risultato di una collaborazione tra Asl To3, medici di famiglia del territorio e Amministrazione comunale.

La Guardia Medica si trova presso la sede di via Orbassano 2 nelle giornate di sabato e domenica, festivi e prefestivi dalle ore 8 alle 20. Per raggiungere il medico per urgenze cliniche, i cittadini non dovranno quindi più recarsi fino ad Orbassano ma potranno rimanere a Beinasco. Inoltre, in caso di serie difficoltà per i pazienti a recarsi in sede, la Guardia Medica potrà svolgere l’attività clinica anche attraverso una visita a casa.

Per accedere al servizio di Continuità Assistenziale, il paziente può chiamare lo 0113581118, il numero unico della Casa della Salute. Negli orari 20.00-8.00 dei giorni feriali, prefestivi e festivi, viene confermato il riferimento della Guardia Medica della sede di Orbassano, che mantiene invariata la propria attività (con riferimento telefonico al numero 0119551).

Da lunedì scorso, 25 maggio, la Casa della Salute di Borgaretto è anche tra le prime ad essere diventata sede dei medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), costituite dall’Asl To3 per i pazienti Covid-19. Il servizio è attivo tutti i giorni, 7 su 7, dalle ore 8 alle ore 20. I medici USCA intervengono, su segnalazione dei medici di famiglia, nell’assistenza ai pazienti colpiti dal Coronavirus, anche con interventi svolti direttamente a casa.

“La Casa della Salute di Beinasco - sottolinea il Direttore Generale Asl To3 Flavio Boraso - amplia ulteriormente il ventaglio di attività offerte ai suoi utenti, che potranno ora avvalersi di un nuovo servizio di Continuità Assistenziale e dell’USCA. La collocazione di entrambi all’interno della Casa della Salute sottolinea ulteriormente una delle caratteristiche principali di questo modello organizzativo, ossia la multidisciplinarietà e l’integrazione fra servizi. Assume inoltre una valenza ulteriore nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo affrontando ora, con la fase due che, mentre alleggerisce la pressione sui servizi di presa in carico ospedaliera, offre l’opportunità di un ragionamento più ampio sui servizi territoriali e sulla collaborazione con i Medici di Medicina Generale. La sinergia di intenti fra Comune di Beinasco, Medici che lavorano in forma associata presso la Casa della Salute e la nostra Azienda sta dimostrando di poter incidere in modo positivo e concreto sui servizi offerti e quindi sulla salute dei cittadini.”

“Si tratta di due servizi molto importanti per i cittadini di Beinasco: la Guardia Medica e le Unità Speciali nella nostra città sono un presidio sanitario utile per stare più vicini alle persone, in particolare ai soggetti più fragili – dichiara il Sindaco di Beinasco, Antonella Gualchi – È il risultato della stretta collaborazione con l’Asl To3 e i medici di famiglia. La salute è una priorità e questi servizi sono in continuità con la scelta di investire sulla medicina di territorio: sia con la Casa della Salute di Borgaretto e, nei prossimi mesi, anche con la nuova sede funzionale a Beinasco centro. I primi lavori in corso Cavour sono già cominciati. A ciò si aggiunge anche il rapporto sempre più stretto con la facoltà di Infermieristica dell’Università”

“È un orgoglio essere una delle prime Casa della Salute ad attivare un servizio di Continuità Assistenziale - afferma il Coordinatore dei medici della Casa della Salute, il dott. Enrico d’Alessandro – Il valore aggiunto è avere maggiore consapevolezza dello stato di salute del paziente, con l’integrazione e la condivisione di informazioni tra medici di famiglia, pediatri, medici di continuità assistenziale, personale amministrativo e infermieri”.