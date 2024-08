Dopo giorni di caldo, Torino si piega a pioggia e grandine: cascata d'acqua dentro il supermercato di Porta Nuova [VIDEO]

Dopo il clima torrido delle giornate scorse, con oggi, venerdì 2 agosto, segnalato dall’Arpa con il “bollino rosso” per il caldo sulla Città di Torino, arriva il maltempo.

In questi minuti un forte fronte temporalesco sta attraversando la Città, colpendo in particolare la parte nord orientale in direzione di Chieri dove si stanno verificando importanti grandinate. Qui dal cielo sono caduti grossi chicchi di ghiaccio continuamente per circa mezz’ora.

Il temporale con pioggia e qualche episodio di grandine ora si sta spostando verso Torino Sud.

In particolare la grossa mole di acqua ha colpito anche la stazione di Porta Nuova. Come testimoniano le immagini del video al supermercato dell’Esselunga, lato via Sacchi, la pioggia cade dall’alto e si è depositata tra gli scaffali del supermarket. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TorinOggi (@torinoggi.it)

Il maltempo ha causato anche la caduta di una pianta in via Torricelli, in Crocetta, che intorno alle ore 18,15 è finito sopra ad una vettura. Intervento dei vigili del fuoco che stanno operando per liberare due persone. Una pianta è caduta, sempre a causa del maltempo, sui cavi della corrente elettrica in strada del Maniero. Vigili del fuoco impegnati anche nel salvataggio di quattro canoisti rimasti bloccati sul Po all'altezza del Ponte Balbis. Un grosso ramo di un albero si è spezzato finendo sulla carreggiata di Corso Belgio. Più di 60 gli interventi in totale legati al temporale che si è abbattuto a partire dalle 18 su Torino.